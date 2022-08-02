Джесси Грэм и Линден Вей присоединились к "Барысу"

Линден Вей. Фото: hcbarys.kz

В расположение хоккейного клуба "Барыс" прибыли защитник Джесси Грэм и нападающий Линден Вей, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.

Хоккеисты уже прошли все необходимые медицинские процедуры и сегодня провели первую тренировку в общей группе.

Отметим, что прошедший сезон Джесси Грэм провел в клубе "Пантера" из Аугсбурга. В чемпионате Германии канадский защитник заработал 42 (3+39) балла в 52 сыгранных матчах.

Канадский нападающий Линден Вей выступает за "Барыс" с ноября прошлого года. В прошлом сезоне КХЛ он забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач (из них три в плей-офф).

Напомним, что ранее столичный клуб продлил контракты с Никитой Михайлисом и Егором Петуховым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1981354-dzhessi-grem-i-linden-vey-prisoedinilis-k-barysu/