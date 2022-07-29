Никита Михайлис продлил контракт с "Барысом"

Никита Михайлис. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" продлил соглашение с лучшим бомбардиром прошлого сезона казахстанцем Никитой Михайлисом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичной команды.

Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Форвард сборной Казахстана выступал за команды из системы "Барыса" на протяжении всей своей карьеры. В целом в КХЛ Никита провел 353 матча и заработал 180 (84+96) очков.

Минувший сезон получился для спортсмена лучшим в карьере. Он набрал 44 (18+26) балла и стал лучшим бомбардиром, а также снайпером "Барыса" по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф Михайлис записал в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу.

В мае нападающий сыграл на чемпионате мира в элитном дивизионе. За 7 встреч в его статистике числятся 6 (2+4) баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1980905-nikita-mihaylis-prodlil-kontrakt-s-barysom/