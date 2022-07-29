Егор Петухов продлил соглашение с "Барысом"

Егор Петухов. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" заключил новый контракт с 28-летним нападающим сборной Казахстана Егором Петуховым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичной команды.

Двухстороннее соглашение с Петуховым рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Напомним, что Егор выступает за команды из системы "Барыса" с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий сборной Казахстана сыграл в КХЛ 44 матча и заработал семь (4+3) баллов за результативность.

На чемпионате мира 2022 года в элитном дивизионе Егор Петухов за семь игр записал в свой актив три (2+1) балла.

Добавим, что также контракт с "Барысом" продлил лучший бомбардир прошлого сезона казахстанский нападающий Никита Михайлис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1980914-egor-petuhov-prodlil-soglashenie-s-barysom/