Джереми Бракко и Джесси Грэм пополнили состав "Барыса"

Джереми Бракко. Фото: editorinleaf.com

ХК "Барыс" объявил о подписании контрактов с американским нападающим Джереми Бракко и канадским защитником Джесси Грэмом, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Оба хоккеиста заключили однолетний контракт с казахстанским клубом.

Джереми Бракко практически всю карьеру провел в Северной Америке. Он становился чемпионом мира в составе юниорской и молодежной сборных США.

В сезоне 2017/18 Бракко выиграл Кубок Колдера в составе "Торонто Марлис". В целом за 169 матчей в АХЛ он заработал 145 (32+113) очков.

В прошедшем сезоне Джереми выступал за немецкий "Крефельд Пингвин". За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла.

Джесси Грэм до 2019 года играл в различных лигах Северной Америки. В 2012 году он был задрафтован клубом "Нью-Йорк Айлендерс". В целом в АХЛ канадский защитник провел 215 матчей и заработал 88 (19+69) очков.

В прошедшем сезоне Грэм защищал цвета "Пантер" из Аугсбурга. В чемпионате Германии защитник сыграл 52 матча и заработал 42 (3+39) балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1979540-dzheremi-brakko-i-dzhessi-grem-popolnili-sostav-barysa/