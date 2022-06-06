"Барыс" покинули 13 хоккеистов

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Официальный сайт КХЛ представил таблицу переходов игроков казахстанского "Барыса", составленную по данным электронной базы Центрального информационного бюро КХЛ, пишет Sports.kz.

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Так, в столичном клубе остались 12 хоккеистов: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Егор Шалапов, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков.

Кроме того, ушли из "Барыса" 13 игроков: Йони Ортио, Олле Альсинг, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Якоб Берглунд, Линден Вей, Кертис Волк, Коди Куник, Якоб Лилья, Роман Старченко, Томаш Юрчо.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барыс" дошел до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу" (счет в серии 1-4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1972819-barys-pokinuli-13-hokkeistov/