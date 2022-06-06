Свитер лучшего бомбардира НХЛ был продан за рекордную сумму денег

Уэйн Грецки. Фото: Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Свитер лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, был продан за рекордные 1,452 млн долларов на аукционе Grey Flannel Auctions в воскресенье вечером, сообщает The Globe and Mail.

Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за хоккейный свитер. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году на аукционе, где за джерси другого легендарного канадца Пола Хендерсона было уплачено 1,3 млн долларов. В той экипировке Хендерсон забил победный гол в 1972 году в Суперсерии матчей между сборными СССР и Канады.

Напомним, свой последний матч за "Ойлерз" Гретцки провел в финале Кубка Стэнли-1988 с "Бостон Брюинз". Гретцки после игры, в которой он забил победный гол, облил свой свитер шампанским. Следы до сих пор видны на джерси. Примерно через три месяца канадец перешел в "Лос-Анджелес Кингз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1972784-sviter-luchshego-bombardira-nhl-byl-prodan-za-rekordnuyu-summu-deneg/