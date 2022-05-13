Qazsport покажет все матчи сборной Казахстана по хоккею на ЧМ в прямом эфире

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Телеканал Qazsport покажет все матчи сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Хельсинки в прямом эфире, сообщает NUR.KZ.

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Напомним, казахстанская команда выступит в группе "А". Мировое первенство пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Первый матч сборная Казахстана проведёт 14 мая против Дании.

Полное расписание матчей сборной Казахстана по хоккею на ЧМ:

14 мая 2022, 15:20. Дания - Казахстан; 15 мая 2022, 19:20. Франция - Казахстан; 17 мая 2022, 23:20. Швейцария - Казахстан; 19 мая 2022, 23:20. Канада - Казахстан; 20 мая 2022, 23:20. Казахстан - Словакия; 22 мая 2022, 19:20. Казахстан - Германия; 23 мая 2022, 19:20. Казахстан - Италия.

Сегодня главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал заявку своей команды на чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969203-qazsport-pokazhet-vse-matchi-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-chm-v-pryamom-efire/