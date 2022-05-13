Юрий Михайлис: Кто на данный момент хорошо выглядит физически, те и попали в заявку сборной

Юрий Михайлис. Фото: shaiba.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис дал комментарий о заявке команды на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает Федерация хоккея Казахстана.

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Кто на данный момент хорошо выглядит физически, те и попали в заявку. Даррен с каждой тренировкой все лучше и лучше, и к началу чемпионата мира будет готов. По Жене Рымареву жаль, получил повреждение. Мы планировали его в большинстве задействовать, в первой бригаде. Умный парень. Но получил травму во второй игре против Латвии и не сможет сыграть на чемпионате мира. Неприятный момент случился, когда он ударился в борт. Думаю, все нормально будет, восстановится к старту сезона.

По Эмилю Нургалиеву и Дмитрию Гренцу: конечно, хотелось бы оставить их на чемпионате мира, но заявка всего 25 человек. Они не попадают в это число. Скажу, что парни хорошо играют и будут прогрессировать. Думаю, на следующий сезон они будут в сборной", - заявил главный тренер сборной Казахстана.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А вместе с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969198-yuriy-mihaylis-kto-na-dannyy-moment-horosho-vyglyadit-fizicheski-te-i-popali-v-zayavku-sbornoy/