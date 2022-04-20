Якоб Лилья отказался выступать за сборную Казахстана по хоккею

Якоб Лилья. Фото: allhockey.ru

Шведский хоккеист "Барыса" Якоб Лилья заявил, что не будет играть за сборную Казахстана, сообщает Hockeynews.se.

"Я не буду играть за Казахстан на чемпионате мира. Они хотели, чтобы я был там, вот и всё. Сказал им, что если не собираюсь играть в КХЛ, то не буду выступать за сборную Казахстана. Сейчас они вызвали меня на сборы, но казахстанского паспорта я не получал. Единственное, что могу сказать, это то, что я пришёл к выводу, что мне не следует этого делать", - заявил шведский спортсмен.

Напомним, что вчера пресс-служба КФХ обнародовала расширенный состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2022, куда попал шведский нападающий столичного "Барыса" Якоб Лилья.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1965970-yakob-lilya-otkazalsya-vystupat-za-sbornuyu-kazahstana-po-hokkeyu/