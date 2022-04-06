Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в КХЛ

Хоккеисты финского клуба "Йокерит". Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Хоккейный клуб из Финляндии "Йокерит" официально объявил о том, что не будет продолжать свои выступления в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.

"Йокерит" принял решение не продолжать выступления в КХЛ, а президент клуба Яри Курри покинул свой пост в Совете директоров Континентальной хоккейной лиге. Клуб объявит о своих планах на будущее в ближайшее время", - говорится в официальном заявлении финской команды.

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Напомним, что ранее фанаты финского "Йокерита" попросил руководство клуба покинуть состав участников КХЛ из-за ситуации в Украине.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиге примут участие 22 команды. Также о выходе из КХЛ объявило рижское "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1963752-finskiy-hokkeynyy-klub-yokerit-otkazalsya-ot-uchastiya-v-khl/