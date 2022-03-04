"Металлург" победил "Барыс" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Барыс - Металлург. Фото: hcbarys.kz

Магнитогорский "Металлург" уверенно одолел "Барыс" в рамках второго матча 1/8 финала Кубка Гагарина, передает NUR.KZ.

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль сделал Андрей Чибисов, еще по шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендэн Лайпсик и Джош Карри. У гостей отличились Якоб Лилья и Якоб Берглунд.

Тем самым "Металлург" сравнял счет в серии (1:1). Напомним, что в первом матче между командами победу одержал "Барыс" (2:3).

Следующие две встречи в серии пройдут в Нур-Султане (5 и 7 марта).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1959325-metallurg-pobedil-barys-i-sravnyal-schet-v-serii-pley-off-khl/