Хоккейный клуб "Барыс" возобновил тренировки

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

25 января ХК "Барыс" возобновил тренировки на домашней арене, пишет пресс-служба столичного клуба.

Команда провела втягивающее занятие в тренажерном зале, после чего вышла на лед. О текущей ситуации в команде рассказал главный тренер Юрий Михайлис.

"Все ребята немного отдохнули, провели время с семьями, перезагрузились. Так что с новыми силами и эмоциями приступаем к работе. Возобновили тренировки, сейчас много внимания будем уделять физическому состоянию игроков. Нам предстоит вернуть те кондиции, которые были до этой вынужденной паузы. Медицинский штаб постоянно держит на контроле здоровье хоккеистов.

Пока мы наметили два четырехдневных цикла, предстоит хорошо поработать. Будем выстраивать тренировочный процесс исходя из дальнейших планов Лиги. Конечно, все мы с нетерпением ждем новостей от КХЛ" - заявил наставник "Барыса".

Напомним, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила приостановить регулярный чемпионат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1953144-hokkeynyy-klub-barys-vozobnovil-trenirovki/