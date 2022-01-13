КХЛ отменила матч "Витязь" - "Барыс"

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Континентальная хоккейная лига отменила матч "Витязя" против "Барыса" из-за коронавируса, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в составе "Витязя" у четырех хоккеистов обнаружили коронавирус.

С целью недопущения распространения Сovid-19 лига приняла решение отменить матч подольского клуба против "Барыса", который был запланирован на 13 января.

В заявлении КХЛ говорится, что решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, что ранее КХЛ перенесла все игры, запланированные на 15-21 января, из-за роста заболевших коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1950943-khl-otmenila-match-vityaz-barys/