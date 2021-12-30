"Барыс" проиграл "Салават Юлаеву" пятый матч подряд (видео)

"Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: hcbarys.kz

В 44-м туре КХЛ "Барыс" на своем льду принимал "Салават Юлаев" и уступил со счетом 1:2. Башкирский клуб в пятый раз подряд выиграл у "Барыса", сообщает NUR.KZ.

Гости открыли счет в середине первого периода. Отличился Сергей Шмелев. "Барыс" сумел сравнять счет на 4-й минуте второго периода - идеальным броском в "девятку" отметился Линден Вэй.

Однако Шмелев спустя четыре минуты оформил дубль и принес "Салавату Юлаеву" очередную, пятую, победу над "Барысом". Последняя победа казахстанского клуба над башкирским датируется октябрем 2020 года.

Казахстанский клуб остался на 8-м месте в Восточной конференции в двухочковым преимуществом над "Автомобилистом", который в свою очередь проиграл "Ак Барсу" 1:5.

"Барыс" завершил выступления в 2021 году и попрощался в болельщиками котиком в новогодней шапке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949223-barys-proigral-salavat-yulaevu-pyatyy-match-podryad-video/