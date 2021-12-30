Коронавирус стал причиной еще двух технических поражений на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею. Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Игрок молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого его команда получила техническое поражение в несостоявшемся матче со Словакией. Аналогичное поражение засчитано команде Чехии, сообщает Sports.ru.

"Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение.

Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел, – это запредельная история. Одно дело допинг, когда, согласно антидопинговым правилам, команде выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история.

COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – прокомментировал известный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов.

Напомним, первое техническое поражение на молодежном чемпионате мира получила команда США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949221-koronavirus-stal-prichinoy-esche-dvuh-tehnicheskih-porazheniy-na-molodezhnom-chempionate-mira-po-hokkeyu/