Зависла на 17 минут и стала звездой: в Сети набирает популярность видео с "Ак Барс шоу"

Анна Семеновых. Фото: instagram.com/semenovykh_anna

В социальных сетях стало вирусным видео с хоккейного "Ак Барс шоу", во время которого ведущая Анна Семеновых 17 минут просто смотрела в камеру и улыбалась, сообщает NUR.KZ.

Неизвестный пользователь наложил музыку и ускорил видео. Два соведущих обсуждают ход матча, машут руками, в то время как Семеновых неподвижно смотрит в камеру и молчит. Лишь в самой концовке из ее уст вырвалась единственная фраза.

Анна Семеновых, которая является обладательницей титула "Мисс Татрстан-2020", опубликовала видео и у себя на странице.

"Моргни, если тебя держат в заложниках ХК "Ак Барс". Когда меня спросят: «Как выглядит работа мечты?» Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела", - подписала видео девушка.

Руководитель медиацентра казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Михаил Степанов признался "Газете.Ru", что 17-минутное молчание ведущей "Ак Барс Шоу" Анны Семеновых было спланировано.

«Это все изначально было продуманно нами. Овертайм состоялся 27 декабря после игры с магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, который мы выиграли со счетом 4:3. Поскольку это предновогодний эфир, мы хотели немного развлечь наших болельщиков. У нас "Ак Барс Шоу" выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей и периодически мы стараемся оправдать свое название "шоу". Отойти от каких-то серьезных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа», — рассказал Степанов.

Анна Семеновых ведет хоккейное шоу с августа этого года. С ней в паре работает Илья Тагиров. За успешный предновогодний эфир руководство клуба обязательно отблагодарит ведущих, добавил Степанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949196-zavisla-na-17-minut-i-stala-zvezdoy-v-seti-nabiraet-populyarnost-video-s-ak-bars-shou/