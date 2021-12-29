Сборной США по хоккею засчитали техническое поражение из-за двух больных коронавирусом

Игрок молодежной сборной США по хоккею. Фото: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images

Молодежной сборной США по хоккею присудили техническое поражение в матче чемпионата мира против Швейцарии. Североамериканцы также рискуют пропустить игру против Швеции, сообщает Газета.ру.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в североамериканской сборной два игрока заразились коронавирусом. В настоящее время рассматривается вариант с изменением календаря соревнований.

"Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем все, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодежном чемпионате мира — 2022", — сказал генменеджер команды Джона Ванбисбрук.

Два игрока США сдали положительный тест. В федеральных правилах Канады по карантину указано, что они должны провести в изоляции десять дней. Те, кто сдал положительный тест, вероятно, пропустят остаток турнира.

Также указано, что в сборных Австрии и Швейцарии были случаи, когда игроки сдавали положительные тесты. Игроки были отправлены на десятидневный карантин, а их партнеры были изолированы на два дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949012-sbornoy-ssha-po-hokkeyu-zaschitali-tehnicheskoe-porazhenie-iz-za-dvuh-bolnyh-koronavirusom/