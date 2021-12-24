Экс-нападающий "Барыса" забросил бывшему клубу и помог победить новому

Экс-нападающий "Барыса" Кирилл Панюков (слева). Фото: hcbarys.kz

В 41-м туре КХЛ "Барыс" проиграл в гостях "Ак Барсу" со счетом 5:3. Одну из шайб казанской команды забросил Кирилл Панюков, который в прошлом сезоне выступал за "Барыс", сообщает NUR.KZ.

"Барыс" хорошо стартовал в матче и открыл счет. Отличился швед Якоб Берглунд.

"Ак Барс" усилиями Лукоянова сравнял счет. Однако "Барыс" снова вышел вперед, благодаря шайбе Куника.

Во втором периоде Панюков забил бывшей команде и сравнял счет - 2:2.

Егор Петухов в третий раз вывел "Барыс" вперед в середине второго периода.

В заключительной части матча "Ак Барс" переломил игру и выиграл период 3:0, сделав итоговый счет 5:3 в пользу команды из Казани.

После поражения "Барыс" опустился с 7-й на 8-ю строчку в Восточной конференции.

Таблица КХЛ после 41 тура. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948313-eks-napadayuschiy-barysa-zabrosil-byvshemu-klubu-i-pomog-pobedit-novomu/