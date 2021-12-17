Даррен Диц покинул "Барыс"

Даррен Диц. Фото: hkbarys.kz

Канадский защитник Даррен Диц перешел из "Барыса" в московский ЦСКА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

"Хоккейные клубы ЦСКА и "Барыс" совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.

В "Барысе" защитник сборной Казахстана провёл почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.

"Барыс" благодарит экс-капитана за время, проведённое в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении на сайте.

Игрок написал обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.

"В "Барысе" я провёл потрясающие 5 лет своей жизни, получил незабываемый опыт и удовольствие от игры.

Казахстан - мой второй дом. Я навсегда связан с этой замечательной страной.

Хочу поблагодарить своих партнёров по команде и персонал клуба.

Хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые всегда меня поддерживали, верили в меня. Вы- лучшие! Спасибо вам!

Желаю успехов команде! До скорых встреч!", - написал хоккеист.

Новый клуб уже поприветствовал Дица.

Напомним, Диц признан самым высокооплачиваемым игроком КХЛ с зарплатой в 100 млн рублей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947292-darren-dits-pokinul-barys/