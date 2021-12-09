"Барыс" разгромил "Сочи" и поднялся в турнирной таблице (видео)

Барыс - Сочи. Фото: hcbarys.kz

В 37-м туре КХЛ "Барыс" на своем льду разгромил "Сочи" со счетом 5:2. Для подопечных Юрия Михайлиса это третья победа подряд, причем в основное время, сообщает NUR.KZ.

Гости открыли счет на 5-й минуте, что только подстегнуло казахстанскую команду активнее действовать в атаке. Сначала Асетов подставился под наброс и перевел шайбу в ворота.

Затем Роман Савченко дальним броском застал врасплох вратаря гостей.

Третий период стал звездной 20-минуткой Якоба Лильи. На 30-й минуте после слаломного прохода со своей половины площадки (по пути были обыграны два соперника) швед заставил капитулировать вратаря "Сочи".

А затем Лилья первым сыграл на добивании.

Разгромную пятую шайбу на 50-й минуте забросил Кирилл Савицкий, получивший прекрасную передачу от Романа Старченко.

Менее чем за минуту до финальной сирены "Сочи" отыграли одну шайбу, немного скрасив провальный матч.

"Барыс" набрал 36 очков и поднялся на 9-ю строчку, обойдя "Нефтехимик". До "Амура" - одно очко при двух играх в запасе.

Таблица Восточной конференции КХЛ на 9 декабря. Фото: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1946223-barys-razgromil-sochi-i-podnyalsya-v-turnirnoy-tablitse-video/