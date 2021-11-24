Экс-вратарь "Барыса" и сборной Казахстана Хенрик Карлссон завершил карьеру

Хенрик Карлссон. Фото: hcbarys.kz

Бывший вратарь "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон объявил о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

Об этом 37-летний спортсмен сообщил в интервью порталу hockeysverige.se.

Последним клубом Карлссона был "Барыс", где он провел в общей сложности пять сезонов. За это время он сыграл в 185 играх.

Также Хенрик защищал честь сборной Казахстана на чемпионате мира и в олимпийской квалификации.

В Континентальной хоккейной лиге 37-летний вратарь также успел поиграть за "Йокерит" и "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1943729-eks-vratar-barysa-i-sbornoy-kazahstana-henrik-karlsson-zavershil-kareru/