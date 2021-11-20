Волк принес "Барысу" долгожданную победу (видео)

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

"Барыс" сумел прервать серию из четырех поражений. В 30-м туре КХЛ казахстанцы смогли обыграть крепкого середняка Западной конференции - "Северсталь", сообщает NUR.KZ.

Казахстанский клуб играл в гостях и быстр открыл счет. Кирилл Савицкий на 3-й минуте умело подставил клюшку и огорчил голкипера хозяев.

"Северсталь" до конца первого периода отыгралась и вышла вперед 2:1. Однако в начала второго периода уже "Барыс" сравнял счет. Роман Старченко мастерски убрал на замахе защитника, сместился в центр и неотразимо пробил.

"Северсталь" усилиями Колмыкова во второй раз вышла вперед. На что казахстанцы ответили броском Альсинга на 49-й минуте, и счет стал 3:3.

В самой концовке овертайме Кертис Волк за 15 секунд до финальной сирены забил четвертую шайбу и принес победу казахстанскому клубу.

"Барыс" остался на 10-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 4 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1943165-volk-prines-barysu-dolgozhdannuyu-pobedu-video/