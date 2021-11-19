Выигрывали 0:2, проиграли 5:2: "Барыс" неудачно сыграл со "Спартаком" (видео)

Спартак - Барыс. Фото: youtube.com

Четвертое поражение подряд потерпел "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге. Очередным обидчиком казахстанского клуба стал московский "Спартак", сообщает NUR.KZ.

"Барыс" уверенно начал игру - на 8-й минуте Никита Михайлис на скорости убежал 1:1 и отправил шайбу в "домик" спартаковскому вратарю.

Затем Петухов забил вторую шайбу подмышкой голкипера.

В середине матча в игре "Барыса" что-то сломалось: за вторую половину встречи они не забросили "Спартаку" ни одной шайбы, а в свои ворота получили пять.

После 29 игр на счету "Барыса" 24 очка (10 побед - 6 из них в основное время и 19 поражений - 15 из них не основное время). Команда занимает 10-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф казахстанцы отстают уже на 4 балла, при этом идущий восьмым "Нефтехимик" имеет игру в запасе.

Таблица КХЛ на 19 ноября. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1942916-vyigryvali-02-proigrali-52-barys-neudachno-sygral-so-spartakom-video/