В "Барыс" вернулся канадский хоккеист Линден Вей

Линден Вей. Фото: hcbarys.kz

В рамках обмена между СКА и "Барысом" состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей, пишет пресс-служба столичной команды.

Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года). СКА получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ "Барысом" в 2013 году.

Вей уже выступал в составе нашей команды в сезоне 2017-18 годов. На этом же отрезке он сыграл на Олимпийских играх в составе сборной Канады и помог своей команде завоевать бронзовую медаль.

Последние три года Линден защищал цвета сначала московских, а затем питерских армейцев. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение "Барыса" к завершению международной паузы. В казахстанском клубе Вей будет выступать под номером 19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1941601-v-barys-vernulsya-kanadskiy-hokkeist-linden-vey/