"Йокерит" крупно обыграл "Барыс" в Нур-Султане (видео)

Барыс - Йокерит. Фото: twitter.com/jokerithc

В рамках 26-го тура КХЛ "Барыс" принимал на своем льду финский "Йокерит". Вторая встреча команд в текущем сезоне снова завершилась победой "джокеров", сообщает NUR.KZ.

За три минуты до окончания первого периода "Йокерит" отрыл счет. Коссила застал всрасплох Йони Ортио.

За 20 секунда до конца первого периода Никлас Йенсен получил пас из-за ворот и с близкого расстояния расстрелял ворота "Барыса".

В середине второго тайма Йенсен оформил дубль.

Никита Михайлис в начале третьего периода замкнул на дальней штанге диагональный пас и сократил отставание до 1:3.

Под занавес поединка Юрий Михайлис традиционно выпустил дополнительного полевого игрока вместо вратаряЮ и "Йокерит" отправил шайбу в пустые ворота.

"Йокерит" после 26 игр набрал 38 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. "Барыс" с 23 очками остался на 7-й строчке Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1940429-yokerit-krupno-obygral-barys-v-nur-sultane-video/