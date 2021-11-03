Сердечным приступом и дракой едва не завершился розыгрыш хоккеистов "Барыса"

Клоун. Иллюстративное фото: Nathan J Hilton, pexels.com/

В хоккейном клубе "Барыс" решили разыграть своих игроков перед предстоящей игрой против финского "Йокерита". Некоторые спортсмены не на шутку испугались, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram "Барыса".

В раздевалке команды заранее отключили одну из ламп, и в одной части раздевалки образовалась темная зона. Там и прятался клоун. Ничего не подозревающие хоккеисты заходили в помещение, и тут на них из темноты выпрыгивал клоун с бензопилой и криками.

Капитан команды Даррен Диц (который, кстати, недавно одолел в кулачном бою игрока "Адмирала") сразу встал в боевую стойку и приготовился к драке. Если бы клоун не остановился, то мог и получить по своей яркой шевелюре.

В видео также приводится реакцию вратаря команды Йони Ортио: "У меня чуть не случился сердечный приступ".

Выбор клоуна в качестве пугающего персонажа был не случаен. На эмблеме предстоящего соперника - финского "Йокерита" - нарисован клоун. А само слово "Йокерит" означает "джокер", то есть шут.

Йокерит - Барыс. Фото: youtube.com

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1940257-serdechnym-pristupom-i-drakoy-edva-ne-zavershilsya-rozygrysh-hokkeistov-barysa/