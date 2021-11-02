"Барыс" назвал своих лучших хоккеистов по итогам октября

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

За октябрь "Барыс" провел в КХЛ 14 матчей, в которых одержал шесть побед и потерпел восемь поражений (с учетом овертаймов и серий буллитов). Клуб подвел итоги и назвал лучших в своих амплуа, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Барыса".

Лучшим бомбардиром команды является Никита Михайлис. В октябре он отмечался результативными действиями в 11 из 14 матчей. Всего на его счету 25 (9+16) баллов - это седьмое место среди всех игроков КХЛ.

Наряду с Михайлисом лучшим снайпером команды является Даррен Диц. С девятью голами он возглавляет список защитников-голеадоров Лиги. Капитан также является лидером "Барыса" по заблокированным броскам (40) и лидером команды по количеству игрового времени (25 минут и 53 секунды в среднем за матч).

Алихан Асетов и Даррен Диц – самые хитующие игроки команды. На их счету по 32 силовых приёма.

Йони Ортио остаётся безоговорочным первым номером вратарской бригады "Барыса". В октябре он выиграл шесть матчей и провёл на льду более 700 минут. Сейчас коэффициент его надёжности составляет 2,57 при 91% отражённых бросков. В активе Ортио уже три сухих матча в сезоне.

Самую крупную победу в октябре "Барыс" одержал во Владивостоке. Команда Юрия Михайлиса переиграла "Адмирал" со счётом 4:1. Примечательно, что в этой игре отличился Динмухамед Кайыржан, который стал самым молодым автором гола «Барыса» в КХЛ.

Самое крупное поражение в прошедшем месяце состоялось на домашней "Барыс-Арене" 24 октября. Тогда команда уступила «Северстали» 1:5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1940148-barys-nazval-svoih-luchshih-hokkeistov-po-itogam-oktyabrya/