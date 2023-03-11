Гимнаст Милад Карими завоевал "золото" этапа Кубка мира

Милад Карими. Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал победителем очередного этапа Кубка мира, проходящего в Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ.

Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.200 балла, которые и принесли ему победу.

На втором месте завершил финал Илья Ковтун (Украина) - 13.933. Замкнул тройку лучших Райли Луус (США) - 13.733.

Стоит отметить, что в женских соревнованиях казахстанка Дарья Ясинская в опорном прыжке финишировала на шестом месте.

Добавим, что на прошлом ЭКМ в Дохе Нариман Курбанов отметился первым место в упражнениях на коне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2012539-gimnast-milad-karimi-zavoeval-zoloto-etapa-kubka-mira/