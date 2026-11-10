"Ордабасы" объявил об отставке главного тренера после "золотого дубля"

Молдаванин Андрей Мартин покинул пост главного тренера "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление шымкентского футбольного клуба.

52-летний специалист и руководство "Ордабасы" приняли совместное решение не продлевать трудовой договор.

"Футбольный клуб "Ордабасы" искренне благодарит Андрея Михайловича за работу, профессиональные навыки и большой вклад в успех команды. Он оставил неизгладимый след в истории клуба и участвовал в написании ее новой главы. Имя главного тренера, который привел команду к первому "золотому дублю", навсегда останется в истории "Ордабасы". Мы желаем Андрею Михайловичу успехов и новых побед в дальнейшей тренерской карьере!" - говорится в заявлении клуба.

Мартин возглавил "Ордабасы" в декабре 2024 года. В первый сезон он вывел команду в финал Кубка Казахстана. В 2026 году шымкентцы под руководством молдавского специалиста выиграли и чемпионат, и Кубок страны. По итогам минувшего сезона Мартина признали лучшим тренером Казахстанской премьер-лиги.

Президент "Ордабасы" Жасулан Барманкулов вручил молдаванину памятный подарок - шапан и казахский национальный головной убор.

Следующее место работы Мартина пока неизвестно. В интервью Moldfootball он допустил, что продолжит карьеру в Казахстане, но заявил о необходимости недельного отдыха перед дальнейшими переговорами.

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