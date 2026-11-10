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      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Договорняки не играли": руководитель футбольного клуба "Арыс" отреагировал на санкции КФФ

      Опубликовано:

      Эмблема КФФ
      Эмблема КФФ. Фото: сайт Казахстанской федерации футбола

      Директор футбольного клуба "Арыс" Арман Пирманов опубликовал в Instagram видеообращение на фоне санкций от Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает NUR.KZ.

      6 ноября в КФФ сообщили об итогах заседания Контрольного, дисциплинарного и этического комитета. Главного тренера "Арыса" Галымжана Есенбаева дисквалифицировали до 1 августа 2027 года за "недонесение официальным лицом клуба об известном ему факте попытки оказания влияния на результаты матча".

      Пирманов получил замечание за "ненадлежащее исполнение обязательств по обеспечению соблюдения требований регламентирующих документов КФФ". Сам футбольный клуб "Арыс" наказали штрафом в размере 50 МРП за "невыполнение распоряжения КФФ в рамках проведения служебного расследования, а также несоблюдение требований политики по противодействию договорным матчам".

      Пирманов сообщил, что в мае на фоне серии поражений организовал с Есенбаевым служебную проверку. Просматривая матчи, директор и главный тренер обратили внимание, что "происходит что-то непонятное".

      "Мы увидели, что наши ребята из основного состава делают непонятные движения. Заметили, что пропускаем непонятные голы. Затем все это нарезали и отправили в компетентные органы. Но после этого в итоге, как видите, нашего Галым-ага отстранили на девять месяцев.

      Теперь мы будем подавать апелляцию. Мы никакие договорняки не играли и не играем. Наоборот, хотели об этом заявить и из-за этого сейчас попали в немного непонятную ситуацию. Пожалуйста, внимательно прочитайте то описание, которое выпустила КФФ. Нам дали санкции именно за то, что мы поздно сообщили об этой непонятной ситуации", - заявил Пирманов.

      "Арыс", представляющий Туркестанскую область, в минувшем сезоне Первой лиги занял седьмое место, набрав 33 очка за 26 туров.

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