В УЕФА восхитились сейвом Анарбекова

Пресс-служба Лиги конференций УЕФА восхитились сейвом Темирлана Анарбекова в матче против итальянской "Аталанты" - голкипер "Кайрата" стал "звездой" одного из роликов, передает NUR.KZ.

На официальной странице Лиги конференций УЕФА в Instagram опубликовали видео эпизода, в котором Анарбеков отразил удар Джонатана Роу.

Мяч летел в "девятку", однако казахстанский голкипер в прыжке добрался до него и спас свою команду от пропущенного гола.

Напомним, что "Кайрат" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" в Лиге конференций

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