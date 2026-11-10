В УЕФА восхитились сейвом Анарбекова
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Пресс-служба Лиги конференций УЕФА восхитились сейвом Темирлана Анарбекова в матче против итальянской "Аталанты" - голкипер "Кайрата" стал "звездой" одного из роликов, передает NUR.KZ.
На официальной странице Лиги конференций УЕФА в Instagram опубликовали видео эпизода, в котором Анарбеков отразил удар Джонатана Роу.
Мяч летел в "девятку", однако казахстанский голкипер в прыжке добрался до него и спас свою команду от пропущенного гола.
Напомним, что "Кайрат" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" в Лиге конференций
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2454231-v-uefa-voshitilis-seyvom-anarbekova/
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