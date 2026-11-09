Игрок "Барселоны" получил приз Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем награды Golden Boy, передает NUR.KZ со ссылкой на Tuttosport - организаторов премии.

19-летнего игрока признали лучшим молодым футболистом года в Европе. В сезоне 2025/26 он стал чемпионом мира в составе национальной сборной. На том же турнире Кубарси признали лучшим молодым футболистом. С "Барселоной" защитник выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Представитель каталонского клуба стал обладателем Golden Boy в четвертый раз за последние шесть лет. На этом отрезке побеждали полузащитники Педри (2021) и Гави (2022), а также форвард Ламин Ямаль (2024). В прошлом сезоне лауреатом стал вингер сборной Франции и "ПСЖ" Дезире Дуэ.

Кубарси - шестой испанец, который выиграл Golden Boy. Это наибольшее представительство среди стран. Помимо Педри, Гави и Ямаля, из испанцев также побеждали полузащитники Сеск Фабрегас (2006) и Иско (2012).

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