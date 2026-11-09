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      Ангелина Садыкжанова
      Редактор

      В Алматы состоялась церемония QJL Awards: как прошел "Золотой мяч" для казахстанских юношей

      Опубликовано:

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      7 ноября в Алматы состоялась ежегодная церемония QJL Awards, на которой Freedom QJ League система юниорских чемпионатов Казахстана по футболу, главным из которых является первенство среди юношей до 18 лет подвела итоги четвертого сезона, сообщают организаторы мероприятия.

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      В ходе яркого гала-вечера, оформленного в космическом стиле, были оглашены имена обладателей индивидуальных наград, а чемпионы турнира U-18, алматинский "Кайрат", подняли над головами заветный кубок.

      QJ League ступенька в профессиональный футбол

      Тимур Турлов в своей приветственной речи поздравил чемпионов и всех участников сезона.

      Он напомнил, что при создании Лиги говорил о ней как о "ступеньке в профессиональный футбол".

      Бизнесмен отметил, что сегодня Freedom QJ League — это полноценная спортивная экосистема: в четвертом сезоне она объединила 66 команд и около 2 000 футболистов, которые сыграли в общей сложности 674 матча. Это был рекордный по масштабу сезон в ее истории.

      Более 350 молодых казахстанцев, выступавших во Freedom QJ League, уже перешли в профессиональный футбол — среди них есть и игроки сборных.

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      Турлов также напомнил о цифровых проектах QJ League, включая собственную разработку — цифровую платформу для тренеров FF Manager.

      "Впереди у нас пятый, юбилейный сезон, и мы обязательно продолжим развивать Лигу и инвестировать в будущее казахстанского футбола", заявил он.

      Президент Лиги Рохус Шох в своем выступлении подчеркнул, какое значение такие церемонии имеют для юных игроков:

      "Каждый номинант уже победил — тем, что оказался сегодня здесь, среди лучших".

      Он добавил, что нельзя забывать и о ветеранах, чьи имена носят почти все индивидуальные награды Лиги — ведь именно на их примере выросли последующие поколения казахстанских футболистов.

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      Результаты QJL Awards 2026

      Награды вручили в 18 традиционных номинациях.

      • Лучший игрок сезона — Даулет Орынбасар ("Кайрат"), премия Бахтиера Зайнутдинова (Changan MVP of the Season).
      • Лучший нападающий — Адилбек Турдах ("Ордабасы"), премия Эдуарда Сона.
      • Лучший защитник — Алихан Абди ("Кайрат"), премия Евгения Яровенко.
      • Лучший полузащитник — Расул Акимов ("Шахтер"), премия Антона Шоха.
      • Лучший вратарь — Даниил Нуржанов ("Тобыл"), премия Александра Убыкина.
      • Лучший бомбардир — Даулет Орынбасар ("Кайрат"), премия Евстафия Пехлеваниди.
      • "Перформанс года", награда Freedom Video — Камиль Гайнуллин ("Кайрат").
      • Лучший тренер — Игорь Бугаев ("Тобыл" U-15), премия Георгия Хутиди.
      • Лучший гол сезона — Ануар Толенди (Академия КФФ), премия Асхата Тагыбергена.
      • Лучший сейв — Нурсултан Солтангазы ("Каспий" U-17), премия Игоря Шацкого.
      • Лучший арбитр — Нурдаулет Кожамуратов (Тараз), премия Александра Кулакова.
      • Лучший инспектор — Василий Юрченко (Актобе).
      • Лучшая медиаслужба — "Шахтер", премия Диаса Омарова.
      • Лучший маркетинг — "Шахтер", премия Сеильды Байшакова.
      • Лучший руководитель — Зауржан Балтиев ("Жас Кыран"), премия Евгения Ротта.
      • Лучший менеджер — Кайырбай Хасенов ("Иртыш").
      • Лучший врач — Еламан Саурбаев ("Иртыш").
      • Лучший психолог — Динара Исаева ("Астана").
      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      Как обладатель награды Changan MVP of the Season, Орынбасар получил возможность пройти стажировку в зарубежном клубе. Ее предоставляет официальный дистрибьютор Changan в Казахстане, входящий в компанию "Астана Моторс", — как часть программы международного развития игроков Лиги.

      Прошлогодний обладатель приза, воспитанник "Шахтера" Глеб Макридов, по этой программе провел неделю в расположении мадридского "Атлетико".

      Кроме того, пятеро лауреатов — Орынбасар и лучшие по своим позициям Нуржанов, Абди, Акимов и Турдах — получили сертификаты от Freedom Bank на 200 000 тенге.

      На церемонии также объявили символическую сборную сезона.

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      В нее вошли вратарь Даниил Нуржанов ("Тобыл"), защитники Руслан Джетенов ("Тобыл"), Алихан Абди ("Кайрат") и Меирлан Балтабаев ("Шахтер"), полузащитники Мансур Авасханов ("Кайрат"), Ибрахим Бауыржанов ("Актобе"), Расул Акимов и Жанибек Жайлаубек (оба — "Шахтер"), а также нападающие Адилбек Турдах ("Ордабасы"), Аян Аманжулов ("Актобе") и Даулет Орынбасар ("Кайрат").

      Не только награды

      Церемония была организована так, чтобы быть интересной не только для гостей Koktobe Hall, но и для зрителей онлайн-кинотеатра Freedom Video, который вел прямую трансляцию события.

      В перерывах между вручением наград на сцене выступали артисты, в том числе певица Yenlik, а перед началом официальной части вечера специально для онлайн-аудитории работала студия в формате вечернего шоу — неформальные беседы с номинантами позволили зрителю познакомиться с ними поближе.

      Концепция QJ Gravity легла в основу оформления главного зала и фойе Koktobe Hall. Кроме того, космическая тематика была отражена в визуальном стиле публикаций о церемонии в соцсетях и видеороликов, демонстрировавшихся на экранах. Организация мероприятия получила высокую оценку со стороны гостей вечера и зрителей онлайн-трансляции.

      Кроме того, в рамках церемонии состоялась презентация нового официального мяча Лиги. В прошедшем сезоне турниры Freedom QJ League проходили с мячом adidas Tiro Pro, а в 2027 году в них будут играть уже мячами от PUMA — специальной моделью STELLAR Pro QJ League.

      Традиционной частью программы стал благотворительный аукцион. Его лотом стала футболка нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с его автографом.

      Победителем стал бизнесмен Берик Каниев, возглавляющий детско-юношеский футбольный центр "Жас Кыран". Его ставка составила 3 миллиона тенге. Вырученные деньги, как и в прошлые годы, Лига направит на благотворительность.

      "Золотой мяч"
      Фото: Freedom QJ League

      "Кайрат" — чемпион

      Главным командным моментом вечера стало вручение кубка Freedom QJ League чемпионам турнира U-18. Игроки, тренерский штаб, сотрудники и руководители "Кайрата" поднялись на сцену и в торжественной обстановке подняли трофей.

      Алматинский клуб выиграл турнир в четвертый раз подряд — то есть во всех сезонах с момента основания Лиги. Победили "желто-черные" и в остальных возрастных категориях — U-17, U-16 и U-15, а также в турнире для девочек.

      Как чемпион, "желто-черные" снова будут представлять Казахстан в Юношеской лиге УЕФА: в сезоне-2027/28 клуб выступит в Пути национальных чемпионов.

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