В Алматы состоялась церемония QJL Awards: как прошел "Золотой мяч" для казахстанских юношей

7 ноября в Алматы состоялась ежегодная церемония QJL Awards, на которой Freedom QJ League — система юниорских чемпионатов Казахстана по футболу, главным из которых является первенство среди юношей до 18 лет — подвела итоги четвертого сезона, сообщают организаторы мероприятия.

Фото: Freedom QJ League

В ходе яркого гала-вечера, оформленного в космическом стиле, были оглашены имена обладателей индивидуальных наград, а чемпионы турнира U-18, алматинский "Кайрат", подняли над головами заветный кубок.

QJ League — ступенька в профессиональный футбол

Тимур Турлов в своей приветственной речи поздравил чемпионов и всех участников сезона.

Он напомнил, что при создании Лиги говорил о ней как о "ступеньке в профессиональный футбол".

Бизнесмен отметил, что сегодня Freedom QJ League — это полноценная спортивная экосистема: в четвертом сезоне она объединила 66 команд и около 2 000 футболистов, которые сыграли в общей сложности 674 матча. Это был рекордный по масштабу сезон в ее истории.

Более 350 молодых казахстанцев, выступавших во Freedom QJ League, уже перешли в профессиональный футбол — среди них есть и игроки сборных.

Фото: Freedom QJ League

Турлов также напомнил о цифровых проектах QJ League, включая собственную разработку — цифровую платформу для тренеров FF Manager.

"Впереди у нас пятый, юбилейный сезон, и мы обязательно продолжим развивать Лигу и инвестировать в будущее казахстанского футбола", — заявил он.

Президент Лиги Рохус Шох в своем выступлении подчеркнул, какое значение такие церемонии имеют для юных игроков:

"Каждый номинант уже победил — тем, что оказался сегодня здесь, среди лучших".

Он добавил, что нельзя забывать и о ветеранах, чьи имена носят почти все индивидуальные награды Лиги — ведь именно на их примере выросли последующие поколения казахстанских футболистов.

Фото: Freedom QJ League

Результаты QJL Awards 2026

Награды вручили в 18 традиционных номинациях.

Лучший игрок сезона — Даулет Орынбасар ("Кайрат"), премия Бахтиера Зайнутдинова (Changan MVP of the Season).

Лучший нападающий — Адилбек Турдах ("Ордабасы"), премия Эдуарда Сона.

Лучший защитник — Алихан Абди ("Кайрат"), премия Евгения Яровенко.

Лучший полузащитник — Расул Акимов ("Шахтер"), премия Антона Шоха.

Лучший вратарь — Даниил Нуржанов ("Тобыл"), премия Александра Убыкина.

Лучший бомбардир — Даулет Орынбасар ("Кайрат"), премия Евстафия Пехлеваниди.

"Перформанс года", награда Freedom Video — Камиль Гайнуллин ("Кайрат").

Лучший тренер — Игорь Бугаев ("Тобыл" U-15), премия Георгия Хутиди.

Лучший гол сезона — Ануар Толенди (Академия КФФ), премия Асхата Тагыбергена.

Лучший сейв — Нурсултан Солтангазы ("Каспий" U-17), премия Игоря Шацкого.

Лучший арбитр — Нурдаулет Кожамуратов (Тараз), премия Александра Кулакова.

Лучший инспектор — Василий Юрченко (Актобе).

Лучшая медиаслужба — "Шахтер", премия Диаса Омарова.

Лучший маркетинг — "Шахтер", премия Сеильды Байшакова.

Лучший руководитель — Зауржан Балтиев ("Жас Кыран"), премия Евгения Ротта.

Лучший менеджер — Кайырбай Хасенов ("Иртыш").

Лучший врач — Еламан Саурбаев ("Иртыш").

Лучший психолог — Динара Исаева ("Астана").

Фото: Freedom QJ League

Как обладатель награды Changan MVP of the Season, Орынбасар получил возможность пройти стажировку в зарубежном клубе. Ее предоставляет официальный дистрибьютор Changan в Казахстане, входящий в компанию "Астана Моторс", — как часть программы международного развития игроков Лиги.

Прошлогодний обладатель приза, воспитанник "Шахтера" Глеб Макридов, по этой программе провел неделю в расположении мадридского "Атлетико".

Кроме того, пятеро лауреатов — Орынбасар и лучшие по своим позициям Нуржанов, Абди, Акимов и Турдах — получили сертификаты от Freedom Bank на 200 000 тенге.

На церемонии также объявили символическую сборную сезона.

Фото: Freedom QJ League

В нее вошли вратарь Даниил Нуржанов ("Тобыл"), защитники Руслан Джетенов ("Тобыл"), Алихан Абди ("Кайрат") и Меирлан Балтабаев ("Шахтер"), полузащитники Мансур Авасханов ("Кайрат"), Ибрахим Бауыржанов ("Актобе"), Расул Акимов и Жанибек Жайлаубек (оба — "Шахтер"), а также нападающие Адилбек Турдах ("Ордабасы"), Аян Аманжулов ("Актобе") и Даулет Орынбасар ("Кайрат").

Не только награды

Церемония была организована так, чтобы быть интересной не только для гостей Koktobe Hall, но и для зрителей онлайн-кинотеатра Freedom Video, который вел прямую трансляцию события.

В перерывах между вручением наград на сцене выступали артисты, в том числе певица Yenlik, а перед началом официальной части вечера специально для онлайн-аудитории работала студия в формате вечернего шоу — неформальные беседы с номинантами позволили зрителю познакомиться с ними поближе.

Концепция QJ Gravity легла в основу оформления главного зала и фойе Koktobe Hall. Кроме того, космическая тематика была отражена в визуальном стиле публикаций о церемонии в соцсетях и видеороликов, демонстрировавшихся на экранах. Организация мероприятия получила высокую оценку со стороны гостей вечера и зрителей онлайн-трансляции.

Кроме того, в рамках церемонии состоялась презентация нового официального мяча Лиги. В прошедшем сезоне турниры Freedom QJ League проходили с мячом adidas Tiro Pro, а в 2027 году в них будут играть уже мячами от PUMA — специальной моделью STELLAR Pro QJ League.

Традиционной частью программы стал благотворительный аукцион. Его лотом стала футболка нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с его автографом.

Победителем стал бизнесмен Берик Каниев, возглавляющий детско-юношеский футбольный центр "Жас Кыран". Его ставка составила 3 миллиона тенге. Вырученные деньги, как и в прошлые годы, Лига направит на благотворительность.

Фото: Freedom QJ League

"Кайрат" — чемпион

Главным командным моментом вечера стало вручение кубка Freedom QJ League чемпионам турнира U-18. Игроки, тренерский штаб, сотрудники и руководители "Кайрата" поднялись на сцену и в торжественной обстановке подняли трофей.

Алматинский клуб выиграл турнир в четвертый раз подряд — то есть во всех сезонах с момента основания Лиги. Победили "желто-черные" и в остальных возрастных категориях — U-17, U-16 и U-15, а также в турнире для девочек.

Как чемпион, "желто-черные" снова будут представлять Казахстан в Юношеской лиге УЕФА: в сезоне-2027/28 клуб выступит в Пути национальных чемпионов.

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