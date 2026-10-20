Роналду оштрафовали и отстранили от матчей после скандала
Опубликовано:
Криштиану Роналду наказали за то, что тот покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Копенгагене в сентябре, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Футболист отстранен от участия в матчах на 30 дней, а также оштрафован на 255 евро - решение вынес дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации, пишет местное издание A Bola.
Отмечается, что капитану сборной грозило отстранение до 6 месяцев.
Издание пишет, что Роналду даже сможет сыграть в следующем матче сборной Португалии, который намечен на 14 ноября, так как инцидент в сборной был еще в сентябре.
Скандал с Роналду
Напомним, ранее Криштиану Роналду не принял участия в тренировке сборной Португалии после того, как тренер не выпустил его на поле в матче Лиги наций. После он заявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии.
Позже в Федерации футбола Португалии рассказали, чем может обернуться для Криштиану Роналду самовольный отъезд из расположения сборной. Он может быть дисквалифицирован и оштрафован.
Также на днях стало известно, что седьмой номер в сборной Португалии отдали другому игроку после скандала с Криштиану Роналду.
Позже главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш заявил, что Роналду может вернуться в команду, когда захочет.
Позже Криштиану рассказал детали конфликта с тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. Футболист заявил, что наставник дважды нарушил свое слово.
А мать португальского футболиста Долорес Авейру заявила, что ее сына не ценят по достоинству на родине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2444826-ronaldu-oshtrafovali-i-otstranili-ot-matchey-posle-skandala/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах