Роналду оштрафовали и отстранили от матчей после скандала

Криштиану Роналду наказали за то, что тот покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Копенгагене в сентябре, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Футболист отстранен от участия в матчах на 30 дней, а также оштрафован на 255 евро - решение вынес дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации, пишет местное издание A Bola.

Отмечается, что капитану сборной грозило отстранение до 6 месяцев.

Издание пишет, что Роналду даже сможет сыграть в следующем матче сборной Португалии, который намечен на 14 ноября, так как инцидент в сборной был еще в сентябре.

Скандал с Роналду

Напомним, ранее Криштиану Роналду не принял участия в тренировке сборной Португалии после того, как тренер не выпустил его на поле в матче Лиги наций. После он заявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии.

Позже в Федерации футбола Португалии рассказали, чем может обернуться для Криштиану Роналду самовольный отъезд из расположения сборной. Он может быть дисквалифицирован и оштрафован.

Также на днях стало известно, что седьмой номер в сборной Португалии отдали другому игроку после скандала с Криштиану Роналду.

Позже главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш заявил, что Роналду может вернуться в команду, когда захочет.

Позже Криштиану рассказал детали конфликта с тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. Футболист заявил, что наставник дважды нарушил свое слово.

А мать португальского футболиста Долорес Авейру заявила, что ее сына не ценят по достоинству на родине.

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