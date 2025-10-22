Матч "Барселоны" в США отменили после жалобы "Реала" и протестов

Ла Лига официально объявила об отмене в США матча 17-го тура чемпионата Испании по футболу между "Вильярреалом" и "Барселоной", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Игра должна была состояться 20 декабря в Майами на "Хард Рок Стэдиум" и стать первой в истории турнира, которая пройдет за пределами Испании.

Однако, как сообщили накануне в Ла Лиге, после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить проведение мероприятия.

Причиной отмены названа "неопределенность, возникшая в Испании в последние недели".

"Мы глубоко сожалеем, что данный проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован", - заявили в лиге.

Отмечалось, что проведение матча соответствовал всем регламентам федерации.

Как напоминает издание, в августе Королевская испанская футбольная федерация одобрила проведение матча. Однако тогда же мадридский "Реал" обратился в УЕФА, ФИФА и Высший спортивный совет Испании с требованием запретить проведение игры в США, однако организации в виде исключения одобрили проведение встречи за рубежом.

В октябре Ассоциация футболистов Испании совместно с капитанами команд Ла Лиги выступила за проведение символических акций протеста против отсутствия прозрачности, диалога и согласованности в чемпионате. В начале каждого матча девятого тура чемпионата футболисты отказывались от игры на 15 секунд.

Портал Euro-Football пишет, что "Реал" остался удовлетворен отменой матча.

В мадридском клубе считают, что проведение игры Ла Лиги за пределами страны стало бы серьезным прецедентом, который нарушал правила и подрывал честность спортивного турнира. В клубе были недовольны еще и тем, что при решении проводить матч в Майами не учитывалось мнение других клубов и игроков.

Напомним, накануне "Барселона" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 разгромила греческий "Олимпиакос" со счетом 6:1.

