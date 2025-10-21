Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии

Сын легенды футбола Криштиану Роналду, 15-летний игрок саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду дос Сантос впервые получил приглашение в юниорскую сборную Португалии, передает Championat.

Информацию официально подтвердили в Португальской футбольной федерации.

Как отмечает издание, для 15-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду этой возрастной группы.

Сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" сыграет в Кубке Федераций. На турнире, проходящим в Анталье, португальцы сыграют со сборными Турции, Англии и Уэльса такого же возраста.

При это, отмечается, что Роналду-младший сыграл свой первый матч на международной арене 13 мая 2025 года во встрече со сборной Хорватии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, недавно Роналду-старший рассказал, что близкие все чаще просят его завершить карьеру - остановиться и не идти к его цели в 1000 голов. Сам бомбардир признался, что стал понимать, что у него осталось всего несколько лет профессиональной карьеры.

Мы также рассказывали, что Роналду стал первым миллиардером в истории футбола. Кроме того, он добился статуса лучшего бомбардира в истории отборочных турниров чемпионатов мира.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.