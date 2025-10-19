"Астана" забила пять голов, обыграла "Актобе" и сохранила шансы на чемпионство в КПЛ

Футбольный клуб "Астана" одержал победу над "Актобе" в рамках домашнего матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил нигерийский нападающий Джеффри Чинеду (10, 34, 50 минуты). По одному голу за столичный клуб забили албанский полузащитник Назми Грипши (45+2) и гвинейский форвард Усман Камара (21).

За "Актобе" авторами забитых мячей стали гаитянский нападающий Жайро Жан (13), нигерийский вингер Даниэль Соса (40) и казахстанский форвард Артур Шушеначев (62).

Победа позволила "Астане" набрать 56 очков и вплотную приблизиться к лидеру "Кайрату" (58). В последнем туре КПЛ столичный и алматинский клубы сойдутся в матче за чемпионство.

Актюбинцы с 42 баллами располагаются на пятом месте турнирной таблицы Казахстанской премьер-лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.