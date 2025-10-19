Хет-трик Месси помог "Интер Майами" разгромить соперника на финише регулярного чемпионата MLS

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную выездную победу над "Нэшвиллом" в матче североамериканской Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках последнего тура регулярного чемпионата. Матч прошел в Нэшвилле и завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

У победителей хет-трик оформил аргентинский нападающий Лионель Месси (36, 63 и 81 минуты), который один из мячей забил с пенальти. Также капитан команды отметился голевой передачей.

Еще по мячу у "Интер Майами" забили аргентинский форвард Бальтасар Родригес (67) и венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (90+1). Авторами голов у хозяев поля стали английский нападающий Сэм Сарридж (43) и канадский форвард Джейкоб Шаффельбург (45+6).

Победа позволила "Интер Майами" с 65 очками финишировать на третьем месте в регулярном чемпионате. Команда напрямую вышла в плей-офф, как и "Нэшвилл", который с 54 баллами занял 11-е место.

Ранее стали известны подробности о дальнейшей карьере Месси. Ожидается, что он продолжит выступать за "Интер Майами".

