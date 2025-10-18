Актауский футбольный клуб "Каспий" стал чемпионом Первой лиги Казахстана

Определился победитель чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги 2025 года. Титул выиграл актауский "Каспий", передает корреспондент NUR.KZ.

В предпоследнем 25-м туре "Каспий" на домашнем поле обыграл карагандинский "Шахтер" со счетом 3:2. Благодаря этому результату актаусцы набрали 65 очков и обеспечили себе первое место в таблице по итогам сезона. Вместе с титулом команда по спортивному принципу заработала путевку в Казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) на сезон 2026 года.

Математические шансы на чемпионство потерял "Иртыш", который в 25-м туре на выезде сыграл вничью с усть-каменогорским "Алтаем" (1:1). В активе павлодарцев теперь 58 очков, они завершат сезон на второй позиции и также получат повышение в классе.

"Алтай" же с 52 баллами замыкает топ-3. На бронзовые медали также претендует "Шахтер", который с 50 очками идет четвертым.

Матчи последнего 26-го тура пройдут 25 октября и начнутся в одно время — 15:00. Команда, которая выиграет бронзу, получит путевку в КПЛ на сезон-2026. Напомним, со следующего года число участников высшего дивизиона будет увеличено с 14 до 16.

Ранее определился чемпион Второй лиги Казахстана. В решающем матче встретились "Астана-Жастар" и уральский "Жайык" — победители зон "Северо-Восток" и "Юго-Запад" соответственно. Столичная команда выиграла со счетом 2:0.

