Казахстанскую премьер-лигу официально расширили до 16 команд
Опубликовано:
В следующем сезоне Казахстанской премьер-лиги сыграют не 14, а 16 команд, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).
В пятницу, 12 сентября, состоялось заседание Исполнительного комитета КФФ. В числе прочего в повестку были внесены изменения в регламенте чемпионата Казахстана.
В результате Исполком принял решение об увеличении числа клубов в КПЛ до 16, начиная с сезона-2026. Таким образом, высший дивизион по итогам нынешнего розыгрыша покинет только команда, которая займет последнее 14-е место.
Повышение из Первой лиги получат три сильнейших клуба. Этот пункт не распространяется на команды, входящие в структуру участников КПЛ, и их молодежные составы.
Напомним, действующим чемпионом Казахстана является алматинский "Кайрат".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2285709-kazahstanskuyu-premer-ligu-oficialno-rasshirili-do-16-komand/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах