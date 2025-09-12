Казахстанскую премьер-лигу официально расширили до 16 команд

В следующем сезоне Казахстанской премьер-лиги сыграют не 14, а 16 команд, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В пятницу, 12 сентября, состоялось заседание Исполнительного комитета КФФ. В числе прочего в повестку были внесены изменения в регламенте чемпионата Казахстана.

В результате Исполком принял решение об увеличении числа клубов в КПЛ до 16, начиная с сезона-2026. Таким образом, высший дивизион по итогам нынешнего розыгрыша покинет только команда, которая займет последнее 14-е место.

Повышение из Первой лиги получат три сильнейших клуба. Этот пункт не распространяется на команды, входящие в структуру участников КПЛ, и их молодежные составы.

Напомним, действующим чемпионом Казахстана является алматинский "Кайрат".

