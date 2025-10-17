Эксперты подсчитали, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере

Издание Sky Sports предположило, когда португальский форвард Криштиану Роналду забьет 1000-й гол в своей карьере - по их прогнозам осталось ждать около года, передает NUR.KZ.

Анализ был основан на темпе забитых футболистом голов за клуб и сборную.

Роналду забил рекордные 143 гола в 225 матчах за свою страну, а также 805 голов в 1068 матчах на клубном уровне - в сумме у португальца 948 голов.

Согласно подсчетам аналитиков, Криштиану достигнет заветной отметки в октябре 2026 года.

Отмечается, что его контракт с "Аль-Насром", за который сегодня выступает Роналду, завершится в 2027 году.

Напомним, недавно Роналду рассказал, что близкие все чаще просят его завершить карьеру - остановиться и не идти к его цели в 1000 голов. Сам бомбардир признался, что стал понимать, что у него осталось всего несколько лет профессиональной карьеры.

Недавно Роналду стал первым миллиардером в истории футбола. Также он добился статуса лучшего бомбардира в истории отборочных турниров чемпионатов мира.

