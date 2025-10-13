Сборная Украины обыграла Азербайджан в квалификации чемпионата мира по футболу
Мужская сборная Украины по футболу одержала победу над Азербайджаном в номинальном домашнем матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках четвертого тура группы D. Матч прошел "Тарчиньски Арене" в польском Вроцлаве и завершился со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.
В составе победителей по мячу забили полузащитники Алексей Гуцуляк (30 минута) и Руслан Малиновский (64), которые также обменялись результативными передачами. Автоголом отметился украинский защитник Виталий Миколенко (45+3).
Победа позволила команде Сергея Реброва набрать семь очков и подняться на второе место в квартете, отставая только от Франции, у которой десять баллов. Азербайджанцы с одним очком замыкают таблицу, уступая также Исландии (четыре) и потеряв шансы напрямую выйти на чемпионат мира.
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 13 октября:
- Северная Македония — Казахстан. 1:1 (группа J)
- Уэльс — Бельгия. 2:4 (группа J)
- Швеция — Косово. 0:1 (группа В)
- Словения — Швейцария. 0:0 (группа В)
- Исландия — Франция. 2:2 (группа D)
- Украина — Азербайджан. 2:1 (группа D)
- Словакия — Люксембург. 2:0 (группа А)
- Северная Ирландия — Германия. 0:1 (группа А)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
