Сборная Украины обыграла Азербайджан в квалификации чемпионата мира по футболу

Мужская сборная Украины по футболу одержала победу над Азербайджаном в номинальном домашнем матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы D. Матч прошел "Тарчиньски Арене" в польском Вроцлаве и завершился со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.

В составе победителей по мячу забили полузащитники Алексей Гуцуляк (30 минута) и Руслан Малиновский (64), которые также обменялись результативными передачами. Автоголом отметился украинский защитник Виталий Миколенко (45+3).

Победа позволила команде Сергея Реброва набрать семь очков и подняться на второе место в квартете, отставая только от Франции, у которой десять баллов. Азербайджанцы с одним очком замыкают таблицу, уступая также Исландии (четыре) и потеряв шансы напрямую выйти на чемпионат мира.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 13 октября:



Уэльс — Бельгия. 2:4 (группа J)

Швеция — Косово. 0:1 (группа В)

Словения — Швейцария. 0:0 (группа В)

Исландия — Франция. 2:2 (группа D)

Украина — Азербайджан. 2:1 (группа D)

Словакия — Люксембург. 2:0 (группа А)

Северная Ирландия — Германия. 0:1 (группа А)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

