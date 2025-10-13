Сборные Казахстана и Северной Македонии объявили составы на матч квалификации ЧМ-2026
Опубликовано:
Мужские сборные Северной Македонии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча группы J пройдет на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и начнется в 23:45 по часовому поясу Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме синего цвета. Исполняющий обязанности главного тренера гостей — Талгат Байсуфинов.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Мухаммеджан Сейсен (№12);
Защитники: Багдат Каиров (№13), Нуралы Алип (№3, капитан), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11);
Полузащитники: Исламбек Куат (№5), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Динмухамед Караман (№18);
Нападающий: Галымжан Кенжебек (№7), Ислам Чесноков (№9), Иван Свиридов (№17).
Капитаном сборной Северной Македонии, которая выйдет на поле в красных цветах, будет Энис Барди. Возглавляет команду местный специалист Благоя Милевски.
Полностью стартовый состав сборной Северной Македонии выглядит так:
Вратарь: Столе Димитриевски (№23);
Защитники: Эзджан Алиоски (№8), Дарко Велковски (№14), Джоко Зайков (№5), Андрей Стойчевски (№2);
Полузащитники: Исник Алими (№16), Боян Илиевски (№6), Элиф Элмас (№7), Энис Барди (№10, капитан), Боян Миовски (№20);
Нападающие: Милан Ристовски (№19).
Ранее мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2296842-sbornye-kazahstana-i-severnoy-makedonii-obyavili-sostavy-na-match-kvalifikacii-chm-2026/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах