Сборные Казахстана и Северной Македонии объявили составы на матч квалификации ЧМ-2026

Мужские сборные Северной Македонии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча группы J пройдет на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и начнется в 23:45 по часовому поясу Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме синего цвета. Исполняющий обязанности главного тренера гостей — Талгат Байсуфинов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Мухаммеджан Сейсен (№12);

Защитники: Багдат Каиров (№13), Нуралы Алип (№3, капитан), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11);

Полузащитники: Исламбек Куат (№5), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Динмухамед Караман (№18);

Нападающий: Галымжан Кенжебек (№7), Ислам Чесноков (№9), Иван Свиридов (№17).

Капитаном сборной Северной Македонии, которая выйдет на поле в красных цветах, будет Энис Барди. Возглавляет команду местный специалист Благоя Милевски.

Полностью стартовый состав сборной Северной Македонии выглядит так:

Вратарь: Столе Димитриевски (№23);

Защитники: Эзджан Алиоски (№8), Дарко Велковски (№14), Джоко Зайков (№5), Андрей Стойчевски (№2);

Полузащитники: Исник Алими (№16), Боян Илиевски (№6), Элиф Элмас (№7), Энис Барди (№10, капитан), Боян Миовски (№20);

Нападающие: Милан Ристовски (№19).

Ранее мы о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.