Роналду не забил пенальти, Испания обыграла Грузию: итоги дня в отборе ЧМ-2026

В ночь на 12 октября по казахстанскому времени прошли очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках третьего тура группы F сборная Португалии на домашнем стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне обыграла Ирландию со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Рубен Невеш (90+1 минута).

Капитан и нападающий хозяев поля Криштиану Роналду не реализовал пенальти (75). Его удар отразил вратарь гостей Кивин Келлехер.

Победа позволила португальцам набрать максимальные девять очков и упрочить лидерство в квартете. Ирландцы с одним баллом занимают последнее четвертое место.

В третьем туре группы Е сборная Испании одержала домашнюю победу над Грузией. Матч на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче завершился со счетом 2:0. По мячу забили форварды Йереми Пино (24) и Микель Оярсабаль (64). Еще один нападающий Ферран Торрес не реализовал пенальти (30) — удар отразил вратарь Георгий Мамардашвили.

В параллельном матче этой группы сборная Турции на стадионе "Василь Левски" в Софии разгромила Болгарию со счетом 6:1. У победителей дубль оформил хавбек Кенан Йылдыз (52, 56), еще по мячу забили вингер Арда Гюлер (11), защитник Зеки Челик (66) и форвард Ирфан Кахведжи (90+4).

У хозяев поля голом отметился полузащитник Радослав Кирилов (13), а свои ворота поразил защитник Виктор Попов (49).

Испанцы возглавляют группу Е с максимальными девятью очками. Следом идут турки (шесть), третье место занимают грузины (три), четвертое — болгары (ноль).

Принципиальный матч седьмого тура группы К прошел между сборными Сербии и Албании. Игра на стадионе "Дубочица" в Лесковаце завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил форвард Рей Манай (45+1).

Победа позволила албанцам набрать 11 очков и закрепиться на второй позиции, отставая только от Англии (15). Сербы с семью баллами занимают третье место.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 11 октября:



Эстония — Италия. 1:3 (группа D)

Латвия — Андорра. 2:2 (группа К)

Сербия — Албания. 0:1 (группа К)

Испания — Грузия. 2:0 (группа Е)

Болгария — Турция. 1:6 (группа Е)

Венгрия — Армения. 2:0 (группа F)

Португалия — Ирландия. 1:0 (группа F)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.