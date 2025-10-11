Роналду не забил пенальти, Испания обыграла Грузию: итоги дня в отборе ЧМ-2026

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Роналду не забил пенальти, Испания обыграла Грузию: итоги дня в отборе ЧМ-2026

      Опубликовано:

      Португальский футболист Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

      В ночь на 12 октября по казахстанскому времени прошли очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      В рамках третьего тура группы F сборная Португалии на домашнем стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне обыграла Ирландию со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Рубен Невеш (90+1 минута).

      Капитан и нападающий хозяев поля Криштиану Роналду не реализовал пенальти (75). Его удар отразил вратарь гостей Кивин Келлехер.

      Победа позволила португальцам набрать максимальные девять очков и упрочить лидерство в квартете. Ирландцы с одним баллом занимают последнее четвертое место.

      В третьем туре группы Е сборная Испании одержала домашнюю победу над Грузией. Матч на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче завершился со счетом 2:0. По мячу забили форварды Йереми Пино (24) и Микель Оярсабаль (64). Еще один нападающий Ферран Торрес не реализовал пенальти (30) — удар отразил вратарь Георгий Мамардашвили.

      В параллельном матче этой группы сборная Турции на стадионе "Василь Левски" в Софии разгромила Болгарию со счетом 6:1. У победителей дубль оформил хавбек Кенан Йылдыз (52, 56), еще по мячу забили вингер Арда Гюлер (11), защитник Зеки Челик (66) и форвард Ирфан Кахведжи (90+4).

      У хозяев поля голом отметился полузащитник Радослав Кирилов (13), а свои ворота поразил защитник Виктор Попов (49).

      Испанцы возглавляют группу Е с максимальными девятью очками. Следом идут турки (шесть), третье место занимают грузины (три), четвертое — болгары (ноль).

      Принципиальный матч седьмого тура группы К прошел между сборными Сербии и Албании. Игра на стадионе "Дубочица" в Лесковаце завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил форвард Рей Манай (45+1).

      Победа позволила албанцам набрать 11 очков и закрепиться на второй позиции, отставая только от Англии (15). Сербы с семью баллами занимают третье место.

      Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 11 октября:

      • Норвегия — Израиль. 5:0 (группа D)
      • Эстония — Италия. 1:3 (группа D)
      • Латвия — Андорра. 2:2 (группа К)
      • Сербия — Албания. 0:1 (группа К)
      • Испания — Грузия. 2:0 (группа Е)
      • Болгария — Турция. 1:6 (группа Е)
      • Венгрия — Армения. 2:0 (группа F)
      • Португалия — Ирландия. 1:0 (группа F)

      Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.