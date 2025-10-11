Холанд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик и помог Норвегии разгромить Израиль
Футболисты мужской сборной Норвегии одержали крупную домашнюю победу над Израилем в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках седьмого тура группы I. Матч прошел на стадионе "Уллевол" в Осло и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.
Хет-трик оформил нападающий Эрлинг Холанд (27, 63 и 72 минуты). При этом в дебюте встречи он дважды не реализовал пенальти (после первой попытки рефери указал перебить из-за нарушения правил). Оба раза удары отразил вратарь Даниэль Перец.
Также автоголами в составе сборной Израиля отметились форвард Анан Халаили (18) и защитник Идан Начмиас (28).
Победа позволила норвежцам набрать максимальные 18 очков и закрепиться на первом месте в группе. Скандинавская команда точно не опустится ниже второй позиции. Сборная Израиля с девятью баллами идет третьей, уступая по дополнительным показателям Италии.
В параллельном матче третьего тура группы F венгры на домашней "Пушкаш Арене" в Будапеште обыграли Армению со счетом 2:0. По мячу забили форварды Даниэль Лукач (56) и Жомбор Грубер (90+4).
Венгры набрали четыре очка и поднялись на вторую позицию в квартете, уступая только португальцам, в активе которых шесть баллов. Армяне с тремя очками идут третьими, опережая ирландцев (один балл).
