"Ждал этот момент": Алибек Касым — о первом голе за сборную Казахстана

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Алибек Касым прокомментировал победу над командой Лихтенштейна в матче отбора на чемпионат мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 10 октября, сборная Казахстана обыграла в седьмом туре отборочного цикла на чемпионат мира команду Лихтенштейна с разгромным счетом. Четвертый гол в ворота соперников забил защитник Алибек Касым, который поставил точку в матче.

Для 27-летнего футболиста это первый забитый мяч за национальную команду на международном уровне.

"Я очень долго ждал этого момента - отличиться за национальную сборную. Эмоции просто зашкаливают. Столько лет шел к этому. Тренер нам говорил - важно в каждой игре выигрывать. Мы хорошо подготовились. Играли с новой схемой. По схеме в четыре защитника мне как защитнику очень нравится играть. Атмосфера в команде прекрасная. По нам видно, что мы все рады, конечно. В раздевалке атмосфера просто супер", - заявил Касым после матча.

Сборная Казахстана с шестью очками после шести матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов замыкает таблицу. Лидирует Северная Македония (11 очков), дальше идут Бельгия и Уэльс (по 10).

Следующий матч казахстанцы проведут 13 октября на выезде с Северной Македонией. Матч в Скопье начнется в 23:45 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.