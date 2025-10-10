Отбор ЧМ-2026 по футболу, Казахстан — Лихтенштейн: прямая трансляция, время начала

В пятницу, 10 октября, сборная Казахстана по футболу проведет шестой матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой с Лихтенштейном.

Во сколько начнется матч?

Игра седьмого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это третья домашняя игра для национальной сборной в нынешнем отборочном цикле.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 118-й строчке, тогда как Лихтенштейн занимает 204-ю (из 210). Что касается раскладов в группе, то соперники провели по пять матчей.

Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0) и дома уступили Северной Македонии (0:1) и Уэльсу (0:1). В последнем матче национальная команда на выезде была разгромлена Бельгией (0:6), после чего Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера. С тремя очками сборная Казахстана занимает четвертую позицию и сохраняет математические шансы на попадание в стыковые матчи, но не на прямую путевку на ЧМ-2026.

Лихтенштейн дома, помимо Казахстана, проиграл Северной Македонии (0:3) и Бельгии (0:6). На выезде команда уступила Уэльсу (0:3) и Северной Македонии (0:5). Без набранных очков сборная Лихтенштейна занимает последнее пятое место в группе, потеряв шансы на попадание на чемпионат мира.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Уэльса можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у соперников будет возможность сделать по пять замен.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о ситуации с травмированными. В частности, октябрьские матчи национальной команды пропустит нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который также сделал заявление о своих проблемах со здоровьем.

Кто тренирует сборную Казахстана?

В конце сентября исполняющим обязанности главного тренера стал 57-летний казахстанский специалист Талгат Байсуфинов. При этом Алиев после отставки остался в тренерском штабе в роли ассистента. Сборную Лихтенштейна возглавляет 44-летний немец Конрад Фюнфштюк.

