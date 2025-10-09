jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Главный тренер сборной Лихтенштейна по футболу двумя словами описал Казахстан

      Опубликовано:

      Немецкий футбольный тренер Конрад Фюнфштюк
      Конрад Фюнфштюк. Фото: Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

      Главный тренер сборной Лихтенштейна по футболу Конрад Фюнфштюк на пресс-конференции высказался о предстоящем матче с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретятся в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Матч начнется на "Астана Арене" 10 октября в 19:00.

      "Мы благодарим за теплый прием и в аэропорту, и в гостинице. Казахстан — дружелюбная и гостеприимная страна. Для нас непривычно иметь такую длинную поездку, но нам нужно привыкать. Думаю, мы с этим справимся", — сказал Фюнфштюк.

      Также немецкий специалист уважительно высказался о сборной Казахстана. По его словам, выступление на таком уровне важно для футболистов Лихтенштейна, несмотря на серию поражений (проиграли все пять матчей в квалификации ЧМ-2026).

      "Казахстан — хорошая и слаженная команда с новым тренером, где каждый футболист очень профессионален. Для нас важно показать себя и продемонстрировать, что мы можем играть на таком уровне. Знаем, что ключевые футболисты сборной Казахстана в строю, но для нас важно обращать внимание на наш состав.
      Сравнивать сборные Казахстана и Лихтенштейна не совсем корректно. Все-таки в нашей стране живут около 30 тысяч человек, и мы пытаемся создать команду из тех игроков, которые есть. Нужно понимать, что не все в нашей команде являются профессиональными футболистами. Но все же мы достойно представляем нашу страну. У нас были хорошие матчи, и мы делаем максимум возможного с учетом всех нюансов", — отметил Фюнфштюк.

      Кроме того, тренер ответил на сравнения сборной Лихтенштейна с "командой рыбаков и почтальонов".

      "В нашей команде только пять игроков, которые выступают на профессиональном уровне. Остальные вынуждены брать отпуск по работе, чтобы защищать флаг своей страны, и мы уважаем это", — подчеркнул Фюнфштюк.

      Ранее о предстоящем матче высказался и исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

