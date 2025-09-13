"Атырау" сенсационно обыграл "Тобол" в матче Казахстанской премьер-лиги

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле одержал победу над костанайским "Тоболом" в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась минимальной победой хозяев поля с итоговым счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме на 65-й минуте забил нападающий молодежной сборной Казахстана Ян Труфанов.

Победа позволила "Атырау" набрать 15 очков и приблизиться к туркестанскому "Турану" в турнирной таблице КПЛ. На данный момент команда занимает последнее место. По регламенту клуб, занявший последнюю строчку, покинет Премьер-лигу.

Костанайский "Тобол" же с 44 баллами в активе замыкает топ-3 в чемпионате Казахстана.

