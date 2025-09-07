Разгромом завершился матч соперников Казахстана в квалификации ЧМ-2026 по футболу

Мужская сборная Северной Македонии по футболу одержала крупную домашнюю победу над Лихтенштейном в отборе чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура группы J. Матч прошел на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

До перерыва автоголом отметился вратарь Беньямин Бюхель (15 минута). Во втором тайме по мячу забили полузащитники Энис Барди (52) и Лука Станковски (90), а также форварды Дарко Чурлинов (56) и Лирим Кямили (82).

Победа позволила Северной Македонии набрать 11 очков после пяти матчей и вернуть единоличное лидерство в группе, опередив Уэльс, у которого 10 баллов. Лихтенштейн не имеет очков в активе и замыкает таблицу. Также в этой группе выступают сборные Бельгии и Казахстана, которые позднее проведут очный матч шестого тура.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 7 сентября (обновляется):

Грузия — Болгария. 3:0 (группа Е)

Турция — Испания. (группа Е)

Литва — Нидерланды. 2:3 (группа G)

Польша — Финляндия. (группа G)

Северная Македония — Лихтенштейн. 5:0 (группа J)

Бельгия — Казахстан. (группа J)

Люксембург — Словакия. (группа А)

Германия — Северная Ирландия. (группа А)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

